Fatih Sondaj Gemisi nerede? Türkiye'nin sondaj gemileri

21 Ağustos 2020

Geçtiğimiz günlerde 'müjde' vereceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 adı verilen bölgede doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından 'Fatih Sondaj Gemisi nerede' ve 'sondaj gemilerimiz' aramaları zirve yaptı.

Fatih Sondaj Gemisi nerede?

29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Trabzon'a giden Fatih Sondaj Gemisi, 30 Haziran'da Zonguldak'a ulaştı. 20 Temmuz'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda sondaja başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'tan yaklaşık 175 kilometre açığında sondaj yaptığı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin sondaj gemileri

Sondaj çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'de yerli üretim sondaj gemilerini görevlendirdi. Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa, Fatih ve Yavuz gemileriyle hidrokarbon arayan Türkiye, Karadeniz ve Marmara'da arama yapan Oruç Reis sismik araştırma gemisini de Doğu Akdeniz'e indirmişti.