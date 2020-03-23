Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

23 Mart 2020

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den "geçmiş olsun" mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA