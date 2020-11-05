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Fatih, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.

Fatih, Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü. Hazırlık çalışmalarının ardından Türkali-1 kuyusunda sondaja başladık. Sondajımız 75 gün sürecek. Bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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