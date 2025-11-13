Fatih Ürek iyileşti mi, sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü?

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek’in sağlık durumu kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Kalp krizi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan Ürek hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan haberler, "Fatih Ürek öldü mü" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. İşte en son açıklama...

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

15 Ekim'de kalp krizi geçirip hayata döndürülen Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürüyor ve durumu da ciddiyetini koruyor.

Ürek ile ilgili en son açıklama Mehmet Ali Erbil'den geldi. Erbil "Fatih’in doktoru ilk beni aradı. Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normale dönenler var" dedi.