Fatih Ürek kalp krizi sonrası entübe edildi

Ünlü şarkıcı ve televizyon programcısı Fatih Ürek, dün sabah evinde kalp krizi geçirdi.

Evinde kalbinin durduğu öğrenilen Ürek'in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, “Hastamız acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmamıştır. Ancak beynin oksijensiz kaldığı süreye ilişkin şüpheler nedeniyle yarına kadar uyutulacaktır” denildi.

Hakan Ural: “Risk alınmaması için entübe edildi”

Televizyon yorumcusu Hakan Ural, Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar” ifadelerini kullandı.