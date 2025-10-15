Şarkıcı, sunucu Fatih Üren sevenlerine büyük bir korku yaşattı. 59 yaşındaki şarkıcı kalp krizi geçirdi. Kalp masajı ile hayata döndürülen ismin bu üzücü haberi sonrası biyografisi merak edilmeye başlandı. İşte "Fatih Ürek kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun yanıtı...

Fatih Ürek kimdir?

3 Nisan 1966’da Erzurum’da dünyaya gelen Fatih Ürek, hem fantezi hem de pop müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk sanatçılardandır. Şarkıcılığın yanı sıra tiyatro, televizyon ve sunuculuk kariyerleriyle de dikkat çeken Ürek, uzun yıllardır sahne performansları ve televizyon projeleriyle adından söz ettirmektedir.

Henüz bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa’ya taşınan Ürek, eğitim hayatına burada devam etti. Küçük yaşta sahneye ilgi duyan sanatçı, 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu ve 20 yaşına kadar burada çeşitli oyunlarda rol aldı. Ardından tiyatrodan müziğe yönelerek İstanbul’a yerleşti ve profesyonel müzik kariyerine adım attı.

1993 yılında ilk albümünü çıkaran Fatih Ürek, sonraki yıllarda hem pop hem de Klasik Türk Müziği türlerinde eserler seslendirdi. 1997’de yayınlanan Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Daha sonra Ruhsar, Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Jet Sosyete ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü.

2008’de çıkardığı Sus albümüyle müzik listelerine güçlü bir dönüş yapan sanatçı, “Hadi Hadi” ve “Sus” şarkılarıyla büyük beğeni topladı. Televizyon kariyerine de ara vermeyen Ürek, 2018-2020 yılları arasında Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlendi, sonrasında Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

31 yılı aşkın sanat hayatı boyunca enerjik sahne performansları, kendine özgü tarzı ve televizyon projeleriyle Fatih Ürek, Türk eğlence dünyasının unutulmaz isimlerinden biri haline gelmiştir.