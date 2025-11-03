Fatih Ürek öldü mü? Fatih Ürek son durumu nasıl, iyileşti mi?

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Vatandaşlar her gün Ürek ile ilgili bilgi almak istiyor. Ünlü ismin hayati tehlikesi devam ederken yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor.

3 Kasım 2025 Pazartesi Fatih Ürek ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapılmadı. Ürek'in tedavisi sürerken olumlu anlamda bir gelişme yaşanmadı.

Şarkıcı hakkında en son paylaşım yakın arkadaşı Nalan Aksoy'dan geldi. Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar! Saat 14.00, günlerden pazar. Şu an yoğun bakımdan Fatih'imin yanından çıktım. Mışıl mışıl sanki evde yan koltukta uyuyor... Aramızdaki özel esprileri her yaptığımda gözlerini kırparak bana cevap verdi, belki refleks ama olsun. Henüz uyuyor ama çok sıhhatli gözüyor. Allah'tan ümit kesilmez lütfen dualarımızı esirgemeyin. Haber kirliliğine inanmayın ben gözlerimle gördüm."