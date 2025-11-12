Fatih Ürek öldü mü? Şarkıcı Fatih Ürek son durum nedir, sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek’in son durumu hakkında araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Ünlü sanatçının sağlık süreciyle ilgili açıklama gelip gelmediği merak konusu. Gün boyunca en çok yöneltilen sorulardan biri "Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl" oluyor. Sevenleri, iyi haber almak için gelişmeleri yakından izliyor.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

15 Ekim'de kalp krizi geçirip hayata döndürülen Fatih Ürek'in hastanedeki tedavisi sürüyor ve durumu da ciddiyetini koruyor.

Ürek ile ilgili en son açıklama Mehmet Ali Erbil'den geldi. Erbil "Fatih’in doktoru ilk beni aradı. Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normale dönenler var" dedi.