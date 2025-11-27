Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek'in son durumu araştırılıyor. Şarkıcı yaklaşık 2 buçuk aydır hastanede tedavi görürken her gün bilgi alınmak isteniyor. Yeni gelişme olup olmadğını öğrenmek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" oluyor.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Durumu stabil ve herhangi bir iyileşme de söz konusu değil.

Şarkıcının menajeri daha önce yaptığı açıklama Ürek ile ilgili yeni bir gelişme olmadığı sürece bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.