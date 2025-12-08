Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi?

15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören Fatih Ürek'in son durumu her gün sorgulanıyor. Hayata yeniden tutunan Ürek'in sevenleri güzel bir haber almak istiyor. Zaman zaman sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atılırken vatandaşlar bilgi almak adına "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusunu yöneltiyor.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek hayatta. Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu stabil ama kritik. Ölümüyle ilgili bütün iddialar yakın çevresi tarafından yalanlandı.

Şarkıcının menajeri Mert Siliv geçen gün yaptığı açıklamada "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" dedi.