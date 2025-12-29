Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Ürek sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek yaklaşık 2 buçuk aydır hastanede... Ürek'in yaşam mücadelesi sürerken son durumu merak ediliyor. Şarkıcının sevenleri sürekli olarak "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusunu yöneltiyor.
Fatih Ürek 15 Ekim'den bu yana hastanede tedavi görüyor. Hayata geri döndürülen Ürek'ten her gün haberdar olmak isteyenler "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusuna cevap arıyor.
Öte yandan sosyal medyada vefat haberleri paylaşılırken "Fatih Ürek öldü mü" sorusu da sıklaşıyor.
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?
Fatih Ürek’in sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken süreç yakından takip ediliyor.
Uzun süre yatmasına bağlı olarak vücudunda bazı yaralar oluştuğu öğrenildi.