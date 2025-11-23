Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Ürek'in sağlık durumu nasıl?

1 ayı aşkın süredir hastanede bulunan Fatih Ürek ile ilgili gelişmeler gündem olmuş durumda. Sevenleri, sanatçının tedavisine ilişkin güncel bilgilere ulaşmak peşinde. Ünlü ismin sosyal medya ve çeşitli mecralarda yayılan asılsız iddialar karşısında resmi kaynaklar takip ediliyor. Sanat camiası ve sevenleri, Ürek'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve sahnelere dönmesini temenni ederken "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek'in hayati tehlikesi devam ediyor. Ürek 35 gündür uyutuluyor ve henüz bir iyileşme söz konusu değil.

Menajeri Mert Siliv en son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da belirttiği gibi her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve güzel haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.

30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bize destek olan, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek.