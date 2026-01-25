Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu? Ürek'in sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Sanatçının hayatta olup olmadığı ve son durumunun ne olduğu merak ediliyor. Sevenleri resmi açıklamaları takip ederek bilgi almaya çalışıyor. İşte şarkıcının son durumu hakkındaki bilgiler...

Fatih Ürek son durumu nasıl?

Fatih Ürek ile ilgli bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor.

Şarkıcının avukatı Berrin Ayata geçen gün yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz" dedi.