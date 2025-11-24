Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü, sağ mı?

15 Ekim'de kalp krizi geçirip hayata yeniden tutunan Fatih Üren bugün itibarıyla 40 gündür hastanede yoğun bakımda... Hayranları ünlü isimden güzel bir haber almak istiyor. Zaman zaman sosyal medyada birtakım iddialar ortaya atılırken gerçeği öğrenmek isteyenler "Fatih Ürek öldü mü" sorusuna cevap arıyor.

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek'in hayati tehlikesi devam ediyor. Ürek 35 gündür uyutuluyor ve henüz bir iyileşme söz konusu değil.

Menajeri Mert Siliv en son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da belirttiği gibi her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve güzel haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.

30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bize destek olan, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek.