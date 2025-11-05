Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü, yaşıyor mu?

Fatih Ürek yaklaşık 3 haftadır hastanede tedavi görüyor. Sevenleri hayat geri döndürülen şarkıcıdan sevindirici bir haber almak istiyor. Her gün son durum merak edilirken "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl" sorusuna yanıt aranıyor.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Sanatçı Fatih Ürek’in avukatı Volkan Alkılıç, müvekkilinin sağlık durumu ve basında yer alan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Alkılıç, Ürek’in doktorların önerdiği tedavi sürecine uygun şekilde ilerlediğini ve sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Açıklamada, hastane ve Ürek’in menajeri Mert Siliv dışında kimsenin sanatçının sağlık durumuna ilişkin beyan vermeye yetkili olmadığı vurgulandı.