Fatih Ürek sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu, sevenleri tarafından büyük bir endişeyle takip ediliyor. Kalp krizi sonrası hayata geri döndürülen ve yoğun bakıma alınan Ürek hakkında her gün yeni iddialar ortaya atılıyor. "Fatih Ürek öldü" söylentileri yayılırken binlerce kişi gerçekleri öğrenmeye çalışıyor.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek ile ilgili son açıklama yine hastaneden geldi. Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir" denildi.