Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Fatih Ürek öldü mü, sağ mı?

15 Ekim'den bu yana Fatih Ürek yaşam mücadelesi veriyor. 91 gündür hastanede tedavi gören Ürek'in sağlık durumu sıkça araştırılıyor. Ünlü ismin menajeri zaman zaman son durum hakkında bilgilendirme geçiyor. İşte en son gelişmeler...

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Henüz bir iyileşme söz konusu değil. "Öldü" iddiaları da gerçeği yansıtmıyor.

Menajer Mert Siliv en son yaptığı açıklamada "Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı. Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok" dedi.