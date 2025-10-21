Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Fatih Ürek öldü mü?

Fatih Ürek 15 Ekim'de kalp krizi geçirdi. Şarkıcı kalp masajı sonrası hayata geri döndürüldü. Bu acı olayın üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken Ürek'in sağlık durumu her gün araştırılıyor. Sıkça gelen soru "Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, iyileşti mi" oluyor.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Ürek’in menajeri Mert Siliv şarkıcının son durumu paylaştı. Siliv "Fatih Bey’in durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci sağlık ekibi tarafından titizlikle yürütülmektedir" diye belirtti.

Siliv ortaya atılan bazı iddilar için ise "Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı ya da maddi sıkıntı yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. Lütfen doğru olmayan bilgilere itibar etmeyin" dedi.