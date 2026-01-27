Fatih Ürek son durumu: Fatih Ürek öldü mü, sağ mı?

Fatih Ürek’in sağlık durumu, son haftaların en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Kalp krizi sonrası müdahaleyle hayata döndürülen sanatçının hastanedeki tedavisi sürüyor. Sevenleri her gün yeni bir gelişme olup olmadığını sorguluyor. İşte en son durum...

Fatih Ürek son durum

27 Ocak Salı günü itibarıyla Fatih Ürek ile ilgli bugün yeni bir gelişme yaşanmadı. Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor.

Şarkıcının avukatı Berrin Ayata geçen gün yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz" dedi.