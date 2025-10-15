Fatih Ürek öldü mü? Fatih Ürek kalp krizi mi geçirdi, sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek yoğun bakımda! Durumu kritik
Şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. 59 yaşındaki Ürek'in kalbinin durduğu, kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ve önümüzdeki 6 saatin kritik olduğu belirtildi.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Ürek'in kalbinin durduğu ve doktorların müdahalesi ile tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.
Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ürek için önümüzdeki saatin kritik olduğu belirtildi.
Fatih Ürek kimdir?
3 Nisan 1966 Erzurum’da doğan Ürek'in çocukluk ve gençlik yılları Bursa'da geçti.
Sanat yolculuğuna ilk olarak tiyatro ile başlayan Ürek, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda figüran olarak görev aldıktan sonra, zamanla müziğe yöneldi. 1989 yılında İstanbul’a taşındı. Gece kulüplerinde sahne alarak geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.
1993 yılında ilk albümü 'Yaktı Yaktı'yı çıkaran Fatih Ürek, 1995 yılında “Sen İki Gözümsün”, 2008’de “Sus”, 2009’da “Hala Hala” ve 2011’de“Hayde” albümlerini yayımladı.