Fatih Yaşlı gözaltına alındı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve yazar Fatih Yaşlı, bugün Ankara’da gözaltına alındı.

Yaşlı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. Birazdan bırakacaklar.”

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabında; partinin Danışma Kurulu üyesi Yaşlı için şu paylaşımı yaptı:

“TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı, Sol Haber Portalı’ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.”