Fatih Yaşlı gözaltına alındı
Akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı, Ankara’da gözaltına alındı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve yazar Fatih Yaşlı, bugün Ankara’da gözaltına alındı.
Yaşlı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. Birazdan bırakacaklar.”
Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabında; partinin Danışma Kurulu üyesi Yaşlı için şu paylaşımı yaptı:
“TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı, Sol Haber Portalı’ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız.”