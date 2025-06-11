Fatih'te 5 katlı binada kısmi çökme meydana geldi
İstanbul Fatih’te bulunan 5 katlı bir binanın arka cephesinde kısmi çökme meydana geldi. Olay sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, çevredeki bazı yapılarda da hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak binanın çevresini şeritle kapattı.
İstanbul Fatih'te bulunan 5 katlı bir binanın arka cephesinde kısmi çökme meydana geldi. Olay, Koca Mustafapaşa Mahallesi Sarraf Tahsin Sokak'ta yaşandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunanların kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardığı öğrenildi.
Bina çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı
Güvenlik önlemleri kapsamında, bina çevresi emniyet şeridiyle kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Öte yandan, yaşanan çökme, bitişikteki bazı yapılarda da hasara yol açtı.