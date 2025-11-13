Fatih'te aile faciası: Midye yedikten sonra iki çocuk hayatını kaybetti!

Fatih’te otelde kalan ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 ve 6 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti. Servet ve Çiğdem B. ile çocukları Kadir Muhammet B. (6) ve Masal B. (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri nedeniyle 12 Kasım’da hastaneye başvurdu.

İki çocuk hayatını kaybetti

Çocuklar kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Servet B’nin entübe edildiği, anne Çiğdem B’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ailenin 9 Kasım’da Almanya’dan İstanbul’a geldiği ve Fatih’teki bir otele yerleştiği tespit edildi. Ailenin 11 Kasım’da Ortaköy’deki bir seyyar satıcıdan midye aldığı, ayrıca bir restoranda yemek yediği belirlendi.

Aynı gün başlayan mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin devam etmesi üzerine aile üyelerinin 12 Kasım’da çevredeki hastanelere gittiği, uygulanan tedaviler sonrası taburcu olarak otele döndükleri öne sürüldü.

Kızını hareketsiz halde gördü

Otelde, anne Çiğdem B’nin kızı Masal B’nin hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine çağrılan sağlık ekipleri tüm aile bireylerini yeniden hastaneye götürdü. Çocukların burada yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ayrıca polis, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alırken, olaya ilişkin 4 tanığın ifadesine başvurdu.