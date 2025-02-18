Fatih’te bulunan Yeni Kozluca Han satışa çıktı

Hayati ARIGAN

Cumhurbaşkanı Ab­dullah Gül‘ün burs aldığı, eski Cumhur­başkanı Turgut Özal‘ın baş­kanlığını yaptığı Saadet Par­tisi Kurucu Başkanı Recai Kutan’ın da kurucuları ara­sında yer aldığı Türkiye Mil­li Kültür Vakfı’na uzun yıllar ev sahipliği yapan Fatih’teki Yeni Kozluca Han açık artır­ma ile satışa çıkarıldı.İstan­bul Sulh Hukuk Mahkemele­ri tarafından satışa çıkarılan 3. derece korunma alanında bulunan Yeni Kozluca Han’a 825 milyon TL muhammen bedel biçildi.

Hanın birinci açık artırmada 412,5 milyon TL’den satışa çıkarılmasına karar verildi. Satış için birin­ci artırma tarihi 27 Mart 2025 Perşembe, saat 10.25’te ger­çekleştirilecek. Birinci açık artırmada alıcı çıkmaması durumunda, 25 Nisan Cuma günü aynı saatte ikinci açık artırma yapılacak. Satış, açık arttırma usulü ile eloktronik satış portalı esatis.uyap.gov. tr üzerinden gerçekleşecek. Han’ın satış sonrası yeni sa­hibi ve nasıl kullanılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Hanın sahipleri 4 kardeş

Satış memurluğuna sunulan bilirkişi raporunda hanın his­sedarları Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın kurucularından Saf­fet Kozluca’nın çocukları Fat­ma Sema Kozluca, Hasan Hil­mi Kozluca, Naciye Ayşe Ay­gen ve İsmet Kozluca eşit hisse ile yer aldı. Satış ilanında ise alacaklılar olarak; Dursun De­len, Dostlar Sitesi Yöneticiliği, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı, Er Yatırım Turizm ve İnşaat AŞ, İş Ban­kası, Fatih Belediyesi Rıhtım Vergi Dairesi ve Yapı ve Kredi Bankası gösterildi.

Han tarihe tanıklık yaptı

Yeni Kozluca Han’ın sa­hibi işadamı Saffet Kozluca, 1969’da dönemin önemli siya­setçi, iş adamı, fikir adamı ve akademisyenlerinin bir araya gelerek kurduğu Türkiye Milli Kültür Vakfı’nı(TMKV) kuru­cuları arasındaydı. Cumhur­başkanı Abdullah Gül‘ün burs aldığı, eski Cumhurbaşka­nı Turgut Özal‘ın başkanlığı­nı yaptığı vakfa Yeni Kozluca Han 1998’e kadar ev sahipliği yaptı.

İş adamları Sabri Ülker, İbrahim Bodur, Asım Kocabı­yık, Mustafa Doğanbey, Saffet Kozluca, Mehmet Uzun, Meh­met Üretmen, Zeki Aytaç gibi isimler ise vakfa maddi des­tek verirken, Saadet Partisi Kurucu Başkanı Recai Kutan, Sabahattin Zaim, Necip Fazıl Kısakürek, Mahir İz, İsmail Kahraman, Hayrettin Kara­man, Nevzat Yalçıntaş, Cevat Babuna, Cemil Meriç, Ahmet Kabaklı, Tarık Buğra ve Prof. Dr. Süleyman Yalçın isimler vakfın kurucularıydı.

Birçok markalı otel projesine komşu konumunda

15 yıldır boş ve kullanılmayan Yeni Kozluca Han, toplamda bin 326 metrekare yüzölçümüne sahip. 471 ada, 51 parselde yer alan han, tüm katlarından haliç manzarası ve tarihi yarım adayı görüyor. 7 normal kat çekme kattan oluşan binanın toplam 5 bin 760 metrekare alana sahip ve binanın tadilat projesi ve yapı kullanma izin belgesi mevcut. Bulunduğu konum olarak İstanbul’un en hareketli bölgesi Fatih, Odun Kapısı Yokuşu’nda yer alan han birçok markalı otel projesine de komşu konumda. Bölge, Türkiye’nin çeşitli illerinden ağırladığı misafirlerin yanı sıra, iç ve dış turistlerin de ilgi gösterdiği alışveriş noktasında konumlanıyor. Yapı, zemin+5 normal kat ve çekme kattan meydana geliyor.