Fatih’te bulunan Yeni Kozluca Han satışa çıktı
Bir döneme damga vuran siyasetçilerin kurduğu ve başkanlığını yaptığı Türkiye Milli Kültür Vakfı’na ev sahipliği yapan Yeni Kozluca Han satışa çıkarıldı. 825 milyon TL muhammen bedel biçilen Hanın, birinci açık artırmada 412,5 milyon TL’den satışa çıkarılmasına karar verildi.
Hayati ARIGAN
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün burs aldığı, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal‘ın başkanlığını yaptığı Saadet Partisi Kurucu Başkanı Recai Kutan’ın da kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Milli Kültür Vakfı’na uzun yıllar ev sahipliği yapan Fatih’teki Yeni Kozluca Han açık artırma ile satışa çıkarıldı.İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından satışa çıkarılan 3. derece korunma alanında bulunan Yeni Kozluca Han’a 825 milyon TL muhammen bedel biçildi.
Hanın birinci açık artırmada 412,5 milyon TL’den satışa çıkarılmasına karar verildi. Satış için birinci artırma tarihi 27 Mart 2025 Perşembe, saat 10.25’te gerçekleştirilecek. Birinci açık artırmada alıcı çıkmaması durumunda, 25 Nisan Cuma günü aynı saatte ikinci açık artırma yapılacak. Satış, açık arttırma usulü ile eloktronik satış portalı esatis.uyap.gov. tr üzerinden gerçekleşecek. Han’ın satış sonrası yeni sahibi ve nasıl kullanılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Hanın sahipleri 4 kardeş
Satış memurluğuna sunulan bilirkişi raporunda hanın hissedarları Türkiye Milli Kültür Vakfı’nın kurucularından Saffet Kozluca’nın çocukları Fatma Sema Kozluca, Hasan Hilmi Kozluca, Naciye Ayşe Aygen ve İsmet Kozluca eşit hisse ile yer aldı. Satış ilanında ise alacaklılar olarak; Dursun Delen, Dostlar Sitesi Yöneticiliği, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı, Er Yatırım Turizm ve İnşaat AŞ, İş Bankası, Fatih Belediyesi Rıhtım Vergi Dairesi ve Yapı ve Kredi Bankası gösterildi.
Han tarihe tanıklık yaptı
Yeni Kozluca Han’ın sahibi işadamı Saffet Kozluca, 1969’da dönemin önemli siyasetçi, iş adamı, fikir adamı ve akademisyenlerinin bir araya gelerek kurduğu Türkiye Milli Kültür Vakfı’nı(TMKV) kurucuları arasındaydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün burs aldığı, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal‘ın başkanlığını yaptığı vakfa Yeni Kozluca Han 1998’e kadar ev sahipliği yaptı.
İş adamları Sabri Ülker, İbrahim Bodur, Asım Kocabıyık, Mustafa Doğanbey, Saffet Kozluca, Mehmet Uzun, Mehmet Üretmen, Zeki Aytaç gibi isimler ise vakfa maddi destek verirken, Saadet Partisi Kurucu Başkanı Recai Kutan, Sabahattin Zaim, Necip Fazıl Kısakürek, Mahir İz, İsmail Kahraman, Hayrettin Karaman, Nevzat Yalçıntaş, Cevat Babuna, Cemil Meriç, Ahmet Kabaklı, Tarık Buğra ve Prof. Dr. Süleyman Yalçın isimler vakfın kurucularıydı.
Birçok markalı otel projesine komşu konumunda
15 yıldır boş ve kullanılmayan Yeni Kozluca Han, toplamda bin 326 metrekare yüzölçümüne sahip. 471 ada, 51 parselde yer alan han, tüm katlarından haliç manzarası ve tarihi yarım adayı görüyor. 7 normal kat çekme kattan oluşan binanın toplam 5 bin 760 metrekare alana sahip ve binanın tadilat projesi ve yapı kullanma izin belgesi mevcut. Bulunduğu konum olarak İstanbul’un en hareketli bölgesi Fatih, Odun Kapısı Yokuşu’nda yer alan han birçok markalı otel projesine de komşu konumda. Bölge, Türkiye’nin çeşitli illerinden ağırladığı misafirlerin yanı sıra, iç ve dış turistlerin de ilgi gösterdiği alışveriş noktasında konumlanıyor. Yapı, zemin+5 normal kat ve çekme kattan meydana geliyor.