Fatih’te bulunan Yeni Kozluca Han satışı düştü

Hayati ARIGAN

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘ün burs aldığı, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal‘ın başkanlığını yaptığı Saadet Partisi Kurucu Başkanı Recai Kutan’ın da kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Milli Kültür Vakfı’na uzun yıllar ev sahipliği yapan Fatih’teki Yeni Kozluca Han açık artırma ile satışa çıkarılmıştı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışa çıkarılan 3. derece korunma alanında bulunan Yeni Kozluca Han’a 825 milyon TL muhammen bedel biçilmişti.

Hanın birinci açık artırmada 412,5 milyon TL’den satışa çıkarılmasına karar verilmiş, açık artırma tarihi 27 Mart olarak belirlenmişti. Ancak hanın hissedarları İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'na giderek, hanın satışını düşürdü. Gerekli işlemlerin ve teminatların ödenmesi üzerine hanın satışı düşürüldü.