Fatih'te şantiyede toprak kayması! Yol çöktü, şans eseri kimsenin burnu kanamadı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Binbirdirek Mahallesi'nde dün saat 13:30 sıralarında şantiye alanında toprak kayması meydana geldi.

Otel çalışanları bir yandan şerit çekerek önlem almaya çalışırken diğer yandan vatandaşların sokaktan geçememesi için önlem aldı.

Bu sırada yol şantiyeye doğru çöktü. Bunun üzerine otel görevlisi durumu belediye ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.