Fatih'te zehirlenme faciasında otel mühürlendi! Gözaltı sayısı arttı, Öne çıkan şüphe ne?

9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), 12 Kasım'da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye sevk edilmişti.

Küçük çocuklar, yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamış, anne Çiğdem Böcek ise 14 Kasım'da yaşam savaşını kaybetmişti. Baba Servet Böcek'in tedavisi ise devam ediyor.

Otel mühürlenerek kapatıldı

Bu trajik olayın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin dün inceleme yaptığı otel, bu sabah Fatih Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Oda ilaçlaması şüphesi gündemde

Yapılan denetimler sonucunda, soruşturmanın otelde gerçekleştirilen ilaçlama üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Ekipler, ilaçlama sırasında kullanılan malzeme ve belgelere el koydu. İlaçlamanın otelin sadece giriş katında, tek bir odada yapıldığı tespit edildi.

Yetkililer, ilaçlamada kullanılan bazı maddelerin insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan kimyasallar taşıdığı şüphesi üzerinde duruyor. Alınan numuneler, kesin sonuç için detaylı analize gönderildi.

Hayatını kaybeden Böcek ailesinin otelin birinci katında, diğer konukların ise dördüncü katta kaldığı bilgisi de ortaya çıktı. Otelde gün boyu süren polis incelemeleri akşam saatlerinde tamamlanırken, oteldeki tüm müşteriler tahliye edilerek farklı otellere yönlendirildi.

Gözaltı sayısı yükseldi, suç kayıtları ortaya çıktı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ilk aşamada bir otel çalışanı ve iki ilaçlama şirketi çalışanı gözaltına alınmıştı. Son gelişmelerle birlikte, gözaltına alınanların sayısının yediye yükseldiği bildirildi.

Soruşturma derinleşirken, gözaltına alınan bazı kişilerin suç kayıtları da dikkat çekti:

• Otel sahibi H.O.'nun 'kasten yaralama' ve 'karşılıksız yararlanma' suçlarından iki kaydı bulunduğu belirlendi.

• İlaçlama şirketi sahibinin oğlunun ise 'taksirle yaralama', 'dolandırıcılık' ve 'hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma' gibi üç farklı suç kaydı olduğu tespit edildi.

• Şirket çalışanı D.C.'nin ise herhangi bir suç kaydına rastlanmadı.