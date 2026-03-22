Fatih'teki bina çökmesinde demir parçaları çevre evlere isabet etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması, iki binanın çökmesine neden olurken çok sayıda kişi göçük altında kaldı.

Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Patlamanın etkisi çevreye yayıldı

Patlamanın şiddeti yalnızca çöken binalarla sınırlı kalmadı. Çevrede bulunan iki evin camlarına kopan demir parçaları isabet etti.

Parçalardan biri çocuk odasının penceresinden içeri girerken, olay sırasında odada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Diğer bir demir parçasının ise pencereye saplandığı belirtildi.

"Camlar paramparça oldu"

Olay anına tanıklık eden Şahan Yağcılar, yaşananları "Doğalgaz patlaması oldu. Patlama ile beraber bir demir parçası camdan içeriye girmiş. Karşıdaki binaya da demir parçası isabet etmiş. Allah'tan odada çocuklar yokmuş. Salonda yatıyorlarmış. İçerisi, camlar paramparça olmuş. Bir arkadaşımızın daha evinin çatısı gitti. Bu çatı bayağı bir yıkılmış. Çok kötüydü herkesin evi ayaklarının altından gitti. Bayağı bi sallandık, korktuk" sözleriyle anlattı.