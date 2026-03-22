Fatih’ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bir binada saat 12.00 sıralarında meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan iki bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altında kalan 11 kişi çıkarıldı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.