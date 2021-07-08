Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın yerine bu göreve Fatin Rüştü Karakaş atandı. Fatin Rüştü Karakaş'ın atama kararı 8 Temmuz 2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atanırken, üyeliğine ise Yusuf Öksüzömer atandı.

Muhiddin Gülal'ın 4 yıllık görev süresi 4 Temmuz itibariyla sona ermişti.

Fatin Rüştü Karakaş kimdir?

Fatin Rüştü Karakaş, 1968 yılında Rize'de dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Fatin Rüştü Karakaş, İstanbul Üniversitesi'nde Para ve Banka yüksek lisansı yaptı.

1992 yılında Şekerbank Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Fatin Rüştü Karakaş, 2013 Ocak ayına kadar burada çeşitli görevler üstlendi. Ardından Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Genel Sekreter olarak görev yaptı ve Kasım 2013’te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.