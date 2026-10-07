Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Kaya çiftinin adliyeye gelmesinin ardından ifade işlemlerine başlandı.
Soruşturma kapsamında ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA