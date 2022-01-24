Fatma Girik hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta oyuncusu Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Girik, sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, “Kanlı Nigar” ve “Yılanların Öcü” gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik ile Torba'daki evinde yaşıyordu.

Girik'in vefatını duyuran Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin şu ifadeleri kullandı:

Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. pic.twitter.com/aIEwj9DlA0 — Muammer Keskin (@muammerkeskin75) January 24, 2022

"Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

FatmaGirik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak.

Hastaneden açıklama

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Liv Hospital'dan yapılan yazılı açıklamada, sanatçının vefat nedenine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Girik için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Sanat ve siyaset dünyamızın usta ismi Fatma Girik’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Topluma ayna tutan eserleriyle ve siyasetteki duruşuyla gönüllerde taht kuran Şişli eski belediye başkanımız Fatma Girik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatma Girik'in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akşener, "Hayat verdiği karakterler ile Türk sinemasında unutulmaz izler bırakan değerli sanatçımız Fatma Girik'i kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Fatma Girik için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayatını kaybeden oyuncu Fatma Girik için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Sinemamızın unutulmaz filmlerinin büyük oyuncusu Fatma Girik'e Allah'tan rahmet diliyorum. Sinemamızın, sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden usta oyuncu Fatma Girik için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Türk sinemasının kıymetli isimlerinden Girik'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Ülke sinemasının bir dönemine damga vuran sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır dileyen Ersoy, "Halkımızın ve Türk sinemasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Gerçekten çok üzgünüm"

Türk sinemasının önemli isimleri, Fatma Girik'in tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin görüşlerini dile getirdi, üzüntülerini paylaştı.

Oyuncu Perihan Savaş, Fatma Girik'in gerek Şişli belediye başkanlığında, gerek yaptığı televizyon programlarında, gerekse Türk sinemasına verdiği hizmetlerle çok değerli ve çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

Namus filminde Girik ile beraber çalıştığını anlatan Savaş, "Benim unutamadığım hala aklımda olan beni terzisine götürüp o filmde giyeceğimiz kıyafetleri hem kendine hem bana diktirmesiydi. Sette makyajımı yapardı benim, oyunculukla ilgili bilgiler verirdi. Ben onu çok izlerdim film boyunca 'Ne yapıyor, nasıl yapıyor? Nasıl duyguya giriyor?' diye. Her rolü oynayabilen, her rolün altından mükemmellikle kalkabilen bir oyuncuydu. Gerçekten çok üzgünüm." diye konuştu.

"Hepimize kol kanat germiştir"

Oyuncu Bahar Öztan, ünlü oyucuyla ilgili, "Çok değerli, çok kıymetliydi, bizim onunla birlikte çok güzel anılarımız var. Kanlı Nigar filminde hepimize kol kanat germiştir. Neyi nasıl yapacağımızı öğretmişti. Gerçekten yeni doldurulamayacak bir insandı Fatma abla." ifadesini kullandı.

Oyuncu Hülya Koçyiğit, Girik'in ölümünün kendisi için çok sarsıcı olduğunun, hala duyduğuna inanmakta zorlandığını dile getirdi. Koçyiğit, "O benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı, başımız sağ olsun." dedi.

"Dünyalar güzeli bir hanımefendiydi"

Oyuncu Cüneyt Arkın ise "Ne kadar iyiydi. Benim parçam gitti, yüreğim yanıyor hatıralarım gitti. O benim can yoldaşımdı." dedi.

Fatma Girik'in mavi bakışlarının gözünün önünden gitmediğini dile getiren Arkın, "O kadar alçak gönüllüydü. Öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi." diye konuştu.

Yazar Atilla Dorsay, "Öylesine tutkuyla bağlı ki sinemaya hiç durmamış adeta. 15 yaşında mesleğe başlayan insan bu kadar tutkulu olabilir ancak." değerlendirmesinde bulundu.

Rol aldığı filmlere ve başarılarına değinen Dorsay, Kızgın Toprak filmi için Moskova'ya gittiklerinde fotoğrafçıların yabancı meşhur bir sanatçıyı bırakıp Fatma Girik'in fotoğraflarını çekmeye başladığını anlattı. Dorsay, "Benim için çok ilginç bir izlenim olmuştu, kolay kolay unutamadım." diye konuştu.

Fatma Girik kimdir?

Fatma Girik, 12 Aralık 1942 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Cağaloğlu Kız Lisesi’ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri’nin yaptığı Leke filmi oldu. Girik, sinemada 180 kadar yapımda rol aldı.

Siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato’da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.