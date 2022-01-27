Tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Şişli Belediye Başkanı da olan Fatma Girik için, Şişli Belediyesi Başkanlık Binasında bir tören düzenlendi. Törene Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve birçok sanatçı katıldı.

Törende bir konuşma yapan Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Turan, "Hepinizi ayrı ayrı buraya geldiğiniz için ona iyi dileklerinizi dualarını ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fatma annem Şişli'ye çok emek verdi. Benim çocukluğumda Belediye Başkanıyken onu evde görmek çok zordu. Hafta sonları bile evde yoktu. Sabahın yedisinde kalkıp, çizmelerini giyip işçilerle yolları yıkamaya giderdi. Buraya çok emeği geçtiğine inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir değerini kaybetti." dedi.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Fatma Girik’in cenazesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, hayat arkadaşı Memduh Ün’ün yanına defnedilmek üzere Bodrum’a gönderilecek.