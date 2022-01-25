Fatma Girik'in cenaze töreni ertelendi

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik'in cenaze töreninin ertelendiği açıklandı.

Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un, 25 Ocak 2022 Salı günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde katılacağı duyurulan Fatma Girik Cenaze Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Keskin'den açıklama

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de, sosyal medya hesabından yarın Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’i Anma Töreni’nin ertelendiğini duyurdu.

Keskin şunları kaydetti:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”

Törenler ertelendi

Şişli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i anma töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatma Girik’in vefatı dolayısıyla kardeşi Günay Girik’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fatma Girik’e Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine baş sağlığı temennisinde bulundu.