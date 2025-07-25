Fatma Zehra Kınık davasında bir kişi daha şikâyetini geri çekti!

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in yargılandığı davada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne yol açan kazayla ilgili davada, daha önce baba Serdal Barlasçeki'nin şikâyetini geri çekmesinin ardından şimdi de motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ikâyetini geri çekti.

Kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı

9 Temmuz 2024'te İstanbul'da meydana gelen kazada, Kınık Demir'in aracıyla çarptığı motosiklette bulunan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmiş, üç kişi ise yaralanmıştı. Sürücü Kınık Demir kazanın ardından yalnızca bir gece gözaltında kalmış, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Asli kusurlu bulundu ama tutuklama kararı çıkmadı

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan Adli Tıp raporunda, Fatma Zehra Kınık Demir'in kazada 'asli kusurlu' olduğu belirtilmişti. Buna rağmen tutuklama kararı çıkmamıştı. Öte yandan Barlasçeki ailesi, Kınık ailesinin kendilerine para teklif ettiğini iddia etmişti.

4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

26 Mayıs'taki duruşmada mahkeme, Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Kararda, cezanın ertelenmemesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması yönünde hüküm kuruldu. Ayrıca Kınık Demir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Baba ve sürücü şikayetlerini geri çekti

4 Temmuz'da Batın Barlasçeki'nin babası Serdal Barlasçeki mahkemeye sunduğu dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında şikâyetimden vazgeçiyorum. Sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebim yoktur. İstinaf yoluna da başvurmayacağım, bu hakkımdan feragat ettiğimi beyan ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Son olarak, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk de mahkemeye başvurarak Zehra Kınık Demir hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğini bildirdi.

Anne davadan vazgeçmedi

Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan ise şikâyetinden geri adım atmadı. Zehra Kınık Demir'in en ağır cezayı alması için hukuk mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.