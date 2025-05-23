Fatma Zehra Kınık Demir’e 15 yıla kadar hapis istemi

Beykoz'da geçen yıl meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkında savcılık mütalaası açıklandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Cumhuriyet Savcısı Semih Duman, sanığın “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaaya göre, Demir’in tali yoldan ana yola çıkarken, suça sürüklenen çocuk Y.S.Ö’nün kullandığı motosiklete çarptığı, motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki’nin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada yaralanan yayalardan İbrahim Ethem Üstünçelik’in şikayetçi olmadığı, Muammer Kızıl’ın ise kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği ifade edildi.

Mütalaada, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tutanağına göre, Fatma Zehra Kınık Demir’in Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davrandığı ve asli kusurlu olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü Y.S.Ö’nün de tali kusurlu olduğu kaydedildi.

İddanameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Demir’in kullandığı araçla, Kavacık Mahallesi Baki Sokak’tan FSM Caddesi’ne çıkarken Y.S.Ö’nün kullandığı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenerek kaldırımda yürüyen Muammer Kızıl’a çarptığı belirtildi.

Motosikletin arkasında bulunan Batın Barlas Çeki’nin beton bariyere savrulduğu, üç kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak Çeki’nin hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Çeki’nin genel beden travmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği, sanığın ise ifadesinde suçlamaları reddettiği ve kazada kusurunun bulunmadığını öne sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca savcılık, 18 yaşından küçük motosiklet sürücüsü Y.S.Ö hakkında da sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle ek iddianame hazırladı. Mahkeme, bu iddianamenin ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.