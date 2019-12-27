Faytonlara karşı yaşam nöbeti sürüyor

27 Aralık 2019

Şebnem TURHAN

İstanbul Vegan İnisiyatifi başta olmak üzere onlarca hayvan hakları savunucusu dernek ve gönüllülerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası önünde gerçekleştirdikleri nöbet oldukça dikkat çekiyor.

İstanbul Vegan İnisiyatifi sözcüleri yaptıkları açıklamalarda, 81 atın öldürülmesi üzerine başladıkları nöbet sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini taleplerinin karşılıksız kaldığını ve 35 faytonun Adalar’da kalacağı açıklaması yapıldığını hatırlattı. Hayvan hakları savunucuları, Adalar'daki faytonların tamamen kaldırılması ve faytonda çalıştırılan atlar için rehabilitasyon şartları sağlanarak atların güvenli bir alana alınana kadar yaşam nöbeti adı verdikleri eylemin süreceğini vurguladı.

İstanbul Valiliği’nin Adalar’da fayton kullanımını 3 ay yasaklaması kararını hatırlatan İstanbul Vegan İnisiyatifi sözcüleri yasaklama sonrası binlerce atın ahırlara konulduğunu ve sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olunmadığına dikkat çekti. Hayvan hakları savunucuları, “Adalar'daki ahırların koşullarının da atların sağlığı açısından şüpheli ve denetlenmiyor. Ve atlar uzun süre ahırda kapalı kalırlarsa fiziki rahatsızlıkları oluyor. Atların durumları ile ilgili hiç bir bilgi verilmiyor. Şu an adalarda bulunan binlerce atın öldürülen 81 at gibi bir gece yarısı operasyonuyla topluca katledileceği korkusu yaşanıyor” dedi.

İstanbul Vegan İnisiyatifi üyeleri ve hayvan hakları savunucuları atlarla ilgili tüm bilgi ve raporların şeffafça paylaşılması, rehabilitasyon koşullarının sağlanması ve tüm atların faytonlardan kurtulduğunun açıklanmasına kadar yaşam nöbetini sürdüreceklerine dikkat çekti.