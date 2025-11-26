Fed Başkanlığı için en güçlü aday Kevin Hassett: Trump’ın ‘faiz indirimi odaklı’ tercihi…

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’in, yeni merkez bankası başkanının belirlenmesine yönelik süreçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibi ve yakın çevresi tarafından Fed'in bir sonraki başkanı için en güçlü isim olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Konuya hâkim kaynaklar, Hassett’in diğer adaylara kıyasla daha ön planda olduğunu aktarıyor.

"Faiz indirimlerini önceleyen isim"

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Trump’ın uzun yıllardır güvendiği bir ismi bağımsız konumda bulunan Fed’in başına getirme ihtimali üzerinde durduğunu ifade etti. Bazı kaynaklar ise Hassett’in, Trump’ın uzun süredir şekillendirmeye çalıştığı Fed’de, başkanın faiz indirimlerini önceleyen yaklaşımını uygulayabilecek bir profil çizdiğini dile getiriyor.

Buna karşın Trump’ın geçmişte beklenmedik atama ve politika tercihlerinde bulunduğu bilindiğinden, resmi açıklama yapılana kadar sürecin netleşmediği belirtiliyor.

"Trump'ın ne yapacağını kimse bilmiyor"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada “Trump'ın ne yapacağını kimse bilmiyor. Bekleyip görelim” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, yeni Fed başkanının belirlenmesine ilişkin süreci yönettiği biliniyor. Bessent, salı günkü açıklamasında Trump’ın Noel’den önce yeni Fed başkanını duyurma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.