Fed faiz düşürecek mi? Amerikan merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanıyor?

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Küresel piyasalar yine Fed faiz kararına odaklanmış durumda... Altın, gümüş, borsa yatırımcısını etkileyen karar öncesi heyecan dorukta... Tekrar eden soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh da saat 21.30'da basın açıklaması yapacak.

Piyasaların yüzde 86,8'i 20 Ekim 2026 Salı tarihi itibarıyla faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyor.