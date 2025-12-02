Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD faiz indirecek mi?
Fed faiz toplantısının tarihi yaklaşıyor. Ülke merkez bankaları, yatırımcılar, ekonomi çevreleri bu kritik toplantıya odaklanmış durumda... Son iki toplantıda faiz indirimine giden bankanın bu ay nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor. Son günlerde sıkça "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Fed’in bir sonraki faiz adımına yönelik beklenti hızla yükselirken, küresel piyasaların odağı yaklaşan FOMC toplantısına çevrildi. Merkez bankalarına yön vermede kritik önem taşıyan karar öncesi, finans çevreleri "Fed toplantısı ne zaman" sorusuna yanıt arıyor. İşte o tarih...
Fed faiz kararı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faizlere ilişkin alınacak karar ise 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00'de kamuoyuna ilan edilecek.
Fed faiz düşürecek mi?
2 Aralık 2025 Salı günü itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 14.8'i faizlerin sabit tutulacağını 85.2'si ise faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.