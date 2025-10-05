Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed toplantısı hangi tarihte? Fed faiz düşürecek mi?

Piyasaların en merak ettiği konuların başında Fed’in faiz kararı geliyor. Ekim ayı ilerlerken tarihler de yoğun şekilde geliyor. Geçen ay faizler 25 baz puan düşerken bu ay nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Sıkça gelen soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Faizler inecek mi?

Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 96.3'ü faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.