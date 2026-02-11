Fed faiz kararı ne zaman? Amerika'da faizler düşecek mi?

Fed toplantı tarihi araması hız kazandı. Şubat ayı ilerlerken kritik kararın zamanı gündem olmuş durumda... Toplantı sonrası Fed Başkanı Powell'ın da açıklamaları bir hayli önemli... Peki, Fed faiz kararı ne zaman?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.00'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 6 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 84.6 oranında sabit kalacak.