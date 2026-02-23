Fed faiz kararı ne zaman? Fed faiz indirecek mi?
Küresel piyasalar gözünü ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevirdi. Yatırımcılar ve ekonomistler, toplantı takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Özellikle faiz indirimi olup olmayacağı da büyük merak konusu...
Şubat ayının son haftasına girilirken Fed'in toplantı yapıp yapmayacağı araştırılıyor. Piyasa aktörleri faiz indirimi beklemezken özellikle yatırımcılar "Fed faiz kararı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası şubat ayında toplantı gerçekleştirmeyecek. FED bir sonraki toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve kararını saat 21.00'de duyuracak.
Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.
Piyasaların beklentisine göre 23 Şubat 2026 itibarıyla faizler yüzde 98 oranında sabit kalacak.