Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak mı?
Fed faiz toplantı tarihi merak ediliyor. Amerikan Merkez Bankası yine çok kritik bir toplantı yapacak. Faizlerin artıp artmayacağı merak edilirken sıklaşan soru ise "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
Küresel piyasalar, Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin para politikası kararını bekliyor. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz oranlarına yönelik alacağı karar, dolar ve finans piyasaları açısından yakından izleniyor. Günler ilerledikçe "Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusu hızlanıyor.
Fed faiz toplantısı ne zaman?
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.
Piyasaların 74,6'sı 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 25 baz puan faiz artışı bekliyor.