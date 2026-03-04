Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz indirecek mi?

Küresel piyasaların odağında yer alan Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın mart ayındaki toplantısı yaklaşırken kararın hangi yönde olacağı merak ediliyor. ABD-İran savaşı da hızlanırken Fed'in hamlesi tartışılıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve faiz kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 4 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 96.7 oranında sabit kalacak.