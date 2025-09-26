Fed faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz düşürecek mi, indirecek mi?

Fed'in her toplantısı büyük bir ilgi görüyor. Amerika'daki veriler küresel piyasaları büyük oranda etkilerken faizler de yatırımcılar için belirleyici rol oynuyor. "Fed faiz indirimi devam edecek mi" sorusu ağır basarken toplantı tarihi sıkça araştırılıyor.

Fed toplantı tarihi

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Faizler düşecek mi?

Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 88.6'sı faizlerin 25 baz puan düşeceğini tahmin ediyor.