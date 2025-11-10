Fed toplantısı bu ay yapılacak mı? Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?
Fed son iki toplantısında toplamda 50 baz puan indirim yaptı. Amerika'da hükümet hala kapalıyken yatırımcıların gözü Fed'e çevrilmiş durumda... Kasım ayında toplantı yapılıp yapılmayacağı merak edilirken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.
Fed toplantıları her zaman büyük bir ilgi görüyor. Ekonomi çevreleri, ülkelerin merkez bankaları, yatırımcılar Fed'i dikkatle takip ediyor. Piyasalar yeni toplantı tarihlerine odaklanırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor. İşte detaylar...
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Fed faiz düşürecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 61.8'i faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ