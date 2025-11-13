Fed toplantısı ne zaman? Amerika faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Küresel piyasalar, Fed yeni faiz kararına kilitlendi. Son iki toplantıda toplamda 50 baz puan indirime giden Fed’in bir sonraki toplantıda nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Kasım ayının ortalarına girilirken “Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
ABD Merkez Bankası son iki toplantısında toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Amerika’da hükümetin yeniden açılması sonrası veriler büyük merak konusu... Öte yandan Fed'in toplantı tarihi de sıkça araştırılıyor.
Fed toplantısı ne zaman?
Yılın son Fed toplantısı 9-10 Aralık tarihinde yapılacak. Faiz kararı 10 Aralık saat 22.00'de duyurulacak.
Fed faiz düşürecek mi?
Bugün itibarıyla piyasa katılımcılarının yüzde 50.8'i faizlerin 25 baz puan düşeceğini öngörüyor.