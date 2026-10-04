Felsefeci Prof. Dr. İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlanıyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra törene siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Aksar, törende yaptığı konuşmada, Kuçuradi'nin, insan haklarının, felsefenin ve etik çalışmalarının en önemli savunucularından biri olduğunu belirterek, "Üniversitemizde lisans ve lisansüstü programlarımızda, felsefe, insan hakları, adalet ve etik konularına yoğunlaşan çalışmaları ile uzun yıllar hizmet veren değerli hocamız Kuçuradi'yi kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz." dedi.

Aksar, 2000'li yılların başlarında Ankara'da tanıştığı Kuçuradi ile aynı kampüsü paylaşmaktan, onun adalet, insan hakları ve etik alanlarındaki çalışmalarından feyiz almaktan her zaman onur ve şeref duyduklarını söyledi.

"Kimi zaman gerçeklikten pay alarak tutarsızlıkların peşine düştü"

Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Danışmanı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Kuçuradi'nin düşünme, bilme ve yaşama yolu olarak felsefi söylemi kendine rehber edinmiş biri olduğunu belirtti.

Kuçuradi'nin her şeyden önce çalışmak demek olduğuna işaret eden Çotuksöken, daha geçen hafta onun pazartesi akşamları verdiği "İnsan Hakları, Kavram ve Çeşitleri" dersi üzerine konuştuklarını aktardı.

Çotuksöken, Kuçuradi'nin insan haklarını korumak için yaptığı çalışmalara dair ise şunları kaydetti:

"Hocamız bir yandan dış dünya, düşünme, dil ilişkisini, öte yandan insan, dünya, bilgi ve bilgi olmayan ilişkisini yıllar boyu ilkin İstanbul Üniversitesi'nde, ardından sırasıyla Atatürk Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde son 20 yıldır da Maltepe Üniversitesi'nde anlamaya, anlatmaya çalıştı. Hem de neredeyse gece gündüz. Kimi zaman gerçeklikten pay alarak tutarsızlıkların peşine düştü. İnsan eylemlerinin arka planında hangi etik ilkelerle karşılandığını, oluştuğunu anlatmaya çalıştı. Kimi zaman da kurmaca metinlerdeki insanlık durumlarını keskin bir görmeyle çözümlemeye çalıştı."

"Bazı insanlar gider ama düşünceleri yaşamaya devam eder"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ise Kuçuradi'nin çok kıymetli ve büyük bir düşünce insanı olduğunu vurgulayarak, "Ömrü boyunca bize çok temel ama zaman zaman unuttuğumuz bir hakikati hatırlattı, 'İnsan yalnızca insan olduğu için değerlidir.'" ifadesini kullandı.

Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Aslan, "Bazı insanlar gider ama düşünceleri yaşamaya devam eder. Bazı hocaların dersi ise bir ömür boyu sürer, asırlara yayılır. Hocamın bu sözü de göreceksiniz, yüzyıllar boyunca devam edecek." görüşünü paylaştı.

Törende ayrıca Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Güncel Önkal, felsefe öğrencilerini temsilen araştırma görevlisi Furkan Soltekin, akrabaları adına Prof. Dr. Gülriz Uygur, Kornilia Çevik Bayvertyan'ın da arasında bulunduğu katılımcılar konuşma yaptı.

Kuçuradi'nin cenazesi, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilmek üzere alkışlarla uğurlandı.