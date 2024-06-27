Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı
Fener Rum Patrikhanesi, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi sonrası kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiriden çıkarıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Patrikhane ortak bildiriden, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın gösterdiği tepki nedeniyle çıkarıldı.
Türkiye'nin ortak bildiriye eklendiği anda listede yer almayan Fener Rum Patrikhanesi, listeye toplantının bitiminden günler sonra eklenmişti. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi üzerine İsviçre ve Ukrayna makamları, yeni bir liste yayımlayarak Fener Rum Patrikhanesi'nin ismini listeden çıkardı.
Ayrıca 16 Haziran'da gıda güvenliği konulu panele moderatörlük yapması beklenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de davet edildiğini öğrenmesi üzerine ana oturumdaki konuşmasının ardından diğer faaliyetlere katılmadan Türkiye'ye geri döndü.